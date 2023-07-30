Україна вимагає позбавити нейтрального статусу росіянку, яку перемогла Харлан

Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою виключити російську шаблістку Анну Смірнову зі списку нейтральних спортсменів та усунути її від змагань.

У федерації зазначили, що росіянка в Instagram «демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України».

Також FIE закликали переглянуту процес надання нейтрального статусу і зробити його більш ефективним, оскільки і раніше до списку потрапляли спорстмени з рф, які демонстрували підтримку окупаційній армії.

Так, 14 червня 2023 року ФФУ вже надсилала звернення до FIE з доказами проти іншої російської фехтувальниці Валерії Кобзєвої, яку у підсумку було позбавлено нейтрального статусу.

Нагадаємо, Анна Смірнова намагалась добитися дискваліфікації українки Ольги Харлан через відмову потиснути їй руку. Спочатку росіянці це вдалося, але після хвилі критики виконком FIE скасував дискваліфікацію Харлан та дозволив замінити рукостискання між спортсменами вітанням на відстані.

Після ситуації з Ольгою Харлан у мережі почали публікувати скриншоти з соціальних мереж Смирнової, на яких вона позує з братом у формі російського військового.

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