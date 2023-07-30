Папа Римський закликав «братів з російської влади» відновити «зернову угоду»

Папа Римський Франциск закликав росію повернутися до «зернової угоди». Відповідну заяву він зробив під час традиційної недільного послання, пише Vatican News.

«Закликаю моїх братів, представників російської влади, відновити Чорноморську ініціативу, щоби була можливість безпечно транспортувати зерно», — закликав понтифік.

Він також закликав вірян молитися за «Україну, де війна знищує усе, навіть зерно».

«Це тяжка образа Бога, бо зерно — це Його дар, щоби прогодувати людство. Й волання братів і сестер, які страждають від голоду, підноситься аж до неба», — сказав Папа Франциск.

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