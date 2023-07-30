«Ходіть в бомбосховища»: Притула показав дрони-камікадзе «Бобер» та дав поради москвичам

Волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко показали дрони, які раніше були помічені в атаках на Москву.

Так, Притула опублікував спільне відео із Стерненком, на якому вони грають «у міста» на фоні безпілотників. Після згадки Архангельська, волонтер зазначає, що туди дрони не долітають, але це «поки що».

Він також натякнув, що останні атаки на Москву — це тільки пристрілка.

https://t.me/serhiyprytula/2487

Стерненко супроводив своє фото на фоні безпілотника підписом: «Москва має звикати до ударів. А війна має закінчитися на її руїнах».

Притула ж порадив москвичам здригатись від сирен, ходити в бомбосховища та спостерігати, як прилітає у стратегічні обʼєкти, а «паралельно не втомлюватися шукати відповідь на запитання: «За что?!».

Як зазначає Мілітарний, подібні дрони були помічені під час атака на Москву 30 травня та 24 липня. У соцмережах вони отримали неофіційну назву «Бобер».

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