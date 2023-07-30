У Києві демонтують герб СРСР з щита «Батьківщини-матері»: як це відбувається (фото)

У Києві розпочалися роботи з демонтажу радянського герба з щита на монументі «Батьківщина-мати».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

До Дня Незалежності монумент має отримати новий символ — український тризуб.

Відзначимо, що Національний музей історії України у Другій світовій війні, на території якого знаходиться «Батьківщина-мати», пропонує після заміни герба перейменувати монумент в «Україна-мати». За словами гендиректора музею Юрія Савчука, з відповідною пропозицією вчена рада установи звернулася до Мінкульту.

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