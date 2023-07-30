Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти української енергетики — Зеленський

Російські війська восени та взимку спробують повторити удари по українській енергетичній інфраструктурі. Про це президент Володимир Зеленський заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську

«Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка», — наголосив голова держави.

Зеленський розповів, що захист української енергосистеми передбачає два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

«На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад — це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці», — заявив президент.

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