Українські хакери «привітали» російських моряків з днем ВМС рф — ГУР

Українські хакери влаштували масовий злам телефонів російських моряків, скориставшись днем ВМС рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

З нагоди свята ворожі моряки, зокрема і командирський склад, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Вони сердечно дякували за привітання і потім відкривали «привітальне» відео.

Проте насправді у ролику показувалися атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва», а також містилася «троянськп» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери.

«На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується», — наголосили в ГУР.

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Одночасно хакери зламали сервери трьох російських урядових сайтів, зокрема сайт «євразійського економічного союзу». На них також розмістили «привітальне» відео.

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