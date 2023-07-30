31 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 31 липня

31 липня відзначають День африканської жінки, День воїнів в Малайзії та День казначейства у Польщі.

Яке релігійне свято 31 липня

31 липня правослані християни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Печерського. Будучи монахом Києво-Печерської лаври, він жив в Київській Русі в XII столітті. Ченцем став ще в юному віці, адже з дитинства намагався дотримуватися суворого способу життя: багато молився, їв лише хліб, пив воду, носив легкий одяг навіть взимку. Помер 1160 року в Києво-Печерському монастирі.

Хто святкує іменини 31 липня

Сьогодні День ангела у людей з іменем Іван, Степан, Леонтій, Ян, Еміль, Мирон та Кузьма.

Які історичні події відбулись 31 липня

30 до н. е. — під час останньої війни Римської республіки війська Октавіана завдали поразки Марку Антонію у битві при Александрії. Отримавши наступного дня неправдиву звістку про те, що Клеопатра покінчила із собою, Антоній здійснив самогубство.

781 — вперше зареєстрували виверження гори Фудзі в Японії.

1431 — битвою на переправі під Луцьком почалася громадянська війна Великого князя Литовського Свидригайла і короля Польського Владислава-Ягайла.

1498 — під час своєї експедиції Колумб відкрив острів Тринідад.

1886 — від запалення легенів помер видатний композитор та піаніст Ференц Ліст.

1924 — польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

1956 — в СРСР ухвалили рішення щодо розвитку житлового будівництва, відтоді почали будувати так звані «хрущовки».

1971 — людині вперше вдалося проїхатися по Місяцю на спеціальному модулі Lunar Rover Vehicle.

1994 — український атлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною — 6,14 м.

Хто народився 31 липня

1640 — Михайло Вишневецький, король Польщі та Великий князь Литовський.

1752 — Габрієль Крамер, швейцарський математик, один з творців лінійної алгебри.

1914 —Луї де Фюнес, відомий французький кіноактор, який знімався у комедіях.

1947 — Річард Гріффітс, британський актор який зіграв роль у фільмі «Гаррі Поттер».

1956 — Майкл Бін, американський актор, відомий завдяки кінофільмам «Термінатор» та «Скеля».

1962 — Веслі Снайпс, американський актор.

1965 — Джоан Роулінг, англійська письменниця, авторка серії романів про Гаррі Поттера.

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