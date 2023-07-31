Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300: подробиці нічної атаки

У ніч на понеділок, 31 липня, ворог обстріляв Харків ракетами С-300. Постраждала щонайменше одна людина.

Про це повідомив Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

У Новобаварському районі Харкова було влучання у складські приміщення одного з комерційних підприємств, спалахнула пожежа на площі близько 200 кв. м.

Чоловік, який перебував у цей момент недалеко від епіцентру вибуху, отримав тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу.

Ще одна російська ракета влучила на територію приватного домоволодіння в н.п. Великий Бурлук Харківської області. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше у Білорусі збудували ангари для «Іскандерів», які можуть нести ядерні ракети.

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