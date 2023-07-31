У боях за Україну загинув актор Євген Світличний

На фронті у віці 29 років загинув актор Євген Світличний, який зіграв у фільмі Олега Сенцова «Носоріг».

Про це у Facebook повідомив режисер Олег Сенцов.

«Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину», — написав Сенцов.

Світличний зіграв у «Носорозі» роль «Карася». Фільм розповідає про кримінальний світ 1990-х в Україні та героя на прізвисько «Носоріг», який стає його частиною.

Стрічка стала другою повнометражною роботою українського режисера Олега Сенцова. Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» у 2021 році.

Світличний воював у складі «Вовків Да Вінчі». На сторінці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС «Вовки Да Вінчі» повідомляється, що Євген загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

Нагадаємо, 17 липня режисер і військовий Олег Сенцов отримав поранення на фронті.

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