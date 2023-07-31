Росіяни з «Града» обстріляли Херсон, є загиблий

З ранку понеділка, 31 липня, російські окупанти обстріляли Херсон. Під ударом опинився центр міста, загинув комунальник.

Про це у Telegram повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.

«Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град», — розповів він.

За словами Прокудіна, під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства.

«Від отриманих поранень чоловік загинув на місці», — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше в ОК «Південь» заявляли, що ЗСУ вжили заходів для захисту українських портів.

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