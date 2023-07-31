Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу: влучили у житловий будинок і навчальний заклад (відео)

Вранці 31 липня російські загарбники вдарили двома ракетами по Кривому Рогу і поцілили у житлову багатоповерхівку та навчальний заклад.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр МВС.

За його словами, одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. На місці спалахнула пожежа. Одна людина загинула, за медичною допомогою звернулися 10 місцевих жителів. Рятувальники гасять вогонь та розбирають завали. Там ще можуть бути люди.

Місцеве видання «Перший міський. Кривий Ріг» опублікувало перші відео з наслідками ранкового прильоту по Кривому Рогу.

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