У Лаврі відкриють для відвідувачів унікальний 500-річний Митрополичий сад

На території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” є Митрополичий сад, якому уже близько 500 років. Останні десятиріччя він був закритий парканом з невідомих причин. Керівництво заповідника планує провести роботи з благоустрою Саду та відкрити його для відвідувачів.

Як передає Amazing Ukraine, про це розповів на своїй Facebook-сторінці генеральний директор “Київзеленбуду” Олексій Король.

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За його словами, долучитись до реставрації дерев та інших зелених насаджень у Саду керівництво заповідника запросило КО “Київзеленбуд” спільно з арбористами.

Посадовець зазначив, що Митрополичий сад – унікальний об’єкт не лише в історичному плані. Він отримав таку назву, бо знаходиться на території Верхньої Лаври і примикає до будинку митрополита. Із заходу та на півдні він оточений фортечною стіною.

Тут ростуть плодові дерева: яблуні, груші, волоські горіхи, вишні, а також є надзвичайно цінна колекція кизилу (якому близько 300 років).

Свого часу тут працювали найкращі ченці-садівники, а фруктами звідси пригощалися перші особи.