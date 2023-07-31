У Лаврі відкриють для відвідувачів унікальний 500-річний Митрополичий сад

На території Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” є Митрополичий сад, якому уже близько 500 років. Останні десятиріччя він був закритий парканом з невідомих причин. Керівництво заповідника планує провести роботи з благоустрою Саду та відкрити його для відвідувачів.
Як передає Amazing Ukraine, про це розповів на своїй Facebook-сторінці генеральний директор “Київзеленбуду” Олексій Король.
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За його словами, долучитись до реставрації дерев та інших зелених насаджень у Саду керівництво заповідника запросило КО “Київзеленбуд” спільно з арбористами.
Посадовець зазначив, що Митрополичий сад – унікальний об’єкт не лише в історичному плані. Він отримав таку назву, бо знаходиться на території Верхньої Лаври і примикає до будинку митрополита. Із заходу та на півдні він оточений фортечною стіною.
Тут ростуть плодові дерева: яблуні, груші, волоські горіхи, вишні, а також є надзвичайно цінна колекція кизилу (якому близько 300 років).
Свого часу тут працювали найкращі ченці-садівники, а фруктами звідси пригощалися перші особи.
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