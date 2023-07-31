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Кривий Ріг : росіяни поцілили по навчальному закладу та житловому будинку

31.07.2023

У Кривому Розі росіяни поцілили по місту двома ракетами.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.

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«Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди», – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що рятувальні роботи тривають.

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