Кривий Ріг : росіяни поцілили по навчальному закладу та житловому будинку

У Кривому Розі росіяни поцілили по місту двома ракетами.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.
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«Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.
Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди», – заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він додав, що рятувальні роботи тривають.
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