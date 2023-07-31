У Запорізькій області затримали викладача вишу, який збирав дані про ЗСУ (фото)

У Запорізькій області затримала викладача місцевого вищого професійного училища, який коригував ракетні удари росіян по регіону.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник — викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого росіяни дистанційно залучили до співпраці у середині липня 2023 року.

За вказівкою ворога він приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Для збору розвідданих фігурант облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту.

Використовуючи бінокль, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ.

Текстові повідомлення з координатами об’єктів Сил оборони він передавав представнику російської спецслужби через месенджер.

Окупанти використовували розвідінформацію для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

При обшуку у чоловіка виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування зі спецслужбою рф, чотири сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові, три рації, оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану). Ворожий інформатор перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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