У мережі “Планета кіно” пройде показ мультфільму «Неймовірна подорож на Північний полюс» для сімей з дітьми із РСА

Спеціальний показ мультфільму «Неймовірна подорож на Північний полюс» для сімей з дітьми із РСА відбудеться 1 серпня у мережі кінотеатрів “Планета кіно”.

Як інформує Amazing Ukraine, спецпокази пройдуть у трьох містах:

Львів Forum Lviv

Київ River Mall

Одеса City Center Котовський.

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Щоб потрапити на спецсеанс за пільговою ціною, купуйте квитки у касах Планета Кіно або на сайті, обравши кінотеатр вашого міста та сеанс “Спеціальний показ «Неймовірна подорож на Північний полюс» (0+)”.

Пільгова ціна квитка — 50 грн.

Герої мультфільму – собачка Тітіна та її господар, винахідник Умберто, – вже чекають на вас у захоплюючому світі пригод! А організатори подбали про комфортну атмосферу, рівень освітлення та звуку у кінозалі.

Спеціальні покази проходять у межах співпраці Планети Кіно з благодійним фондом Future For Ukraine та платформою добрих справ Dobro.ua на підтримку збору коштів на корекційні заняття для дітей у спектрі у LEVCHYK SPECTRUM HUB.