Уряд виділив кошти на відновлення енергетики до опалювального сезону — Шмигаль

В Україні з травня працює створений Урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України.
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«Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі $897 млн — це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро. Кошти є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи», — наголосив очільник Уряду.
До початку опалювального сезону уряд поставив перед Міненерго — додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. До кінця року, впродовж листопада-грудня, — додати в систему ще 1,2 ГВт. Ідуть ремонти та захист енергооб’єктів.
Також Глава Уряду зазначив, що в українських газосховищах зберігається 11,7 млрд м3 газу (80% від запланованих обсягів), а на складах маємо 1,5 млн т вугілля із запланованих 1,8 млн т.
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