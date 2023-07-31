Загибель керівництва МВС у Броварах: слідство відкинуло версії про диверсію або замах

Слідство не знайшло підтвердження версіям про диверсію або замах на керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке загинуло при падінні гвинтокрила у Броварах на початку 2023 року.

Генеральний прокурор Андрій Костін інтерв’ю виданню «Укрінформ» розповів, що розслідування триває, але остаточні висновки оголосять уже найближчим часом.

«Станом на сьогодні зібрали всі необхідні технічні документи. Завершується проведення необхідних експертиз. Завдяки допомозі французьких партнерів з компанії Airbus проведено дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3-D моделювання трагічного польоту. Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли підтвердження», — сказав він.

На початку розслідування у правоохоронців було чотири версії — замах на життя держдіячів, включаючи диверсію; збиття; конфліктна ситуація на борту; помилка пілота, технічна несправність або недотримання правил польотів.

Нагадаємо, 18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області, поруч із дитячим садком і житловим будинком впав гелікоптер. На борту було керівництво МВС, яке летіло у відрядження.

Вертоліт перевозив 10 людей і всі вони загинули: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також три члени екіпажу ДСНС.

Гелікоптер впав на території дитячого садка. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 18 людей, у тому числі троє дітей.

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