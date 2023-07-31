Вибух у Шевченківському суді: Ігор Гуменюк два роки готував вибухівку у СІЗО

Колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, який 5 липня влаштував вибух у Шевченківському суді, два роки готував вибухівку у Кївському СІЗО. Про це в ефірі телемарафону заявила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, пише Суспільне.

За її словами, протягом двох років спільники невеликими партіями від виглядом ліків передавали Гуменюку речовини, з яких він врешті зробив вибухівку.

«Він кустарно зміг виготовити так званий «пояс шахіда» і кілька саморобних вибухових пристроїв. Слідство припускає, що він планував їх підірвати у приміщенні суду і втекти, використовуючи паніку. Але це йому не вдалося», — розповіла Сапьян.

Справа Ігоря Гуменюка

31 серпня 2015 року під Верховною Радою, яка розглядала у першому читанні законопроєкт про особливий статус ОРДЛО, сталися сутички між протистуючими та нацгвардіяцями. Тоді, за версією слідства, Гуменюк кинув гранату в правоохоронців, внаслідок чого чотири з них загинули та 65 отримали поранення.

Гуменюка швидко затримали і з того часу він постійно перебував у СІЗО. У 2016 році суд почав розглядати його справу, однак так і не прийняв рішення.

5 липня 2023 року під час чергового засідання Гуменюк спробував втекти, скориставшись вибухівкою. Він поранив двох правоохоронців і врешті сам підірвав себе, коли його намагався затримати спецназ КОРД.

29 липня ДБР повідомило про підозру трьом працівникам Київського СІЗО і двом нацгвардійцям. За даними слідства, під час перебування в СІЗО та перевезенні арештанта до суду вони не проводили його особистого обшуку та не перевіряли речі.

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