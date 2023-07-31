Україна отримала новий грант від США на $1,25 млрд: на що підуть ці кошти

Україна отримала черговий транш грантової допомоги від США на $1,25 млрд. Кошти до держбюджету перерахували через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

Кошти підуть відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

Загалом у 2023 році Україна вже отримала $8,45 млрд грантової допомоги від США, а з початку повномасштабної війни — $20,4 млрд.

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