Привітання з Днем інкасатора 2023: вірші та картинки

Сьогодні, 1 серпня, в Україні відзначають професійне свято інкасаторів. Фактично ця професія виникла ще за часів Київської Русі. Саме з розвитком торгівлі виникла необхідність транспортного перевезення фінансових цінностей. У давні часи охороняли торговельні каравани вихідці з князівських дружин.
Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – День інкасатора.
Привітання, картинка День інкасатора
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З днем інкасатора! Твій свято
Вже поспішає скоріше!
Бажаю радощів я різних,
І багато щирих друзів.
В кишенях гроші, щоб водилися,
Щоб ти не тільки їх возив –
В кишеню купюри приземлилися,
Щоб щасливий ти і веселий був!
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Вітаю з Днем інкасатора і хочу побажати, щоб великі гроші завжди були в твоїх надійних руках, щоб у твоєму житті був достаток пристойних розмірів, щоб в дорозі не траплялося лиха, щоб в діяльності завжди був порядок, щоб у тебе завжди вистачало сил ентузіазму для здійснення своєї мрії вдосконалення своїх ідей.
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До банку гроші довезти –
Турбота непроста!
Перешкод чимало на шляху
Часом виникає!
І обережним потрібно бути –
Злочинців чимало,
Хто побажає прихопити
Побільше капіталу!
У День інкасатора тобі
Я мужності бажаю!
Завжди впевнений будь в собі!
Ти впораєшся, я знаю!
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Є багато професій, які не надто помітні, коли робота виконується точно і добре. Інкасатор — це одна з них. Побажаємо ж у професійне свято всіх інкасаторам вдалих днів, нехай не буде ні зловмисників, ні проблем, ні накладок. Успіхів вам, точності та безпеки.
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Привітання, картинка День інкасатора 2023
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Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!
Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!
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За місцем призначення
Ви цінний вантаж везете.
Без жодного сумніву,
Професія – в пошані!
бажаю інкасатору
Удачі і везіння,
Щоб були ви багатими!
Мрії – Здійснення!
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Вітаю з днем інкасатора! Твоя робота небезпечна, важлива і повна спокус. Але ти сильний і чесний чоловік, і прекрасно справляєшся зі своїми обов’язками. В твоє професійне свято хочу побажати тобі здоров’я, удачі, гідної оплати праці. Нехай робочі будні проходять спокійно і легко, а вдома завжди на тебе чекають і люблять.
***
День інкасатора настав!
Спасибі тобі, друг –
Працював і як найнятий
Своїх могутніх рук.
З грошима ти – туди-сюди,
Всюди їх везеш!
Нехай виповнюється мрія –
До успіху ти прийдеш!
***
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У тебе дуже важлива і небезпечна професія, адже ти перевозиш вельми великі суми! Я щиро бажаю тобі, щоб твоя зарплата ледве-ледве вміщувалася в інкасаторський мішок! Нехай робочі моменти завжди проходять гладко і без будь-яких проблем! Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці, а життя наповнювалася тільки позитивними емоціями, щастям і добром!
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У нашому світі великі гроші в кишеню не покладеш, і в сумці, пішим ходом, не віднесеш. Коли потрібно перевести готівку, звуть вас, інкасаторів, сміливих, чесних і розумних хлопців! Зі святом, з Днем інкасатора! Нехай по дорозі не відбувається ніяких подій, а в особистому житті все йде як по маслу!
***
Знаходиться чимало охочих
Чужі гроші покласти в кишеню.
Щоб безпеку ключевою стала –
І щоб не зустрівся кримінал,
Сьогодні інкасатору бажаю
Я в це свято. Щасливий будь завжди!
Впевненість нехай не покидає,
І радість не йде нікуди!
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***
У інкасатора сьогодні свято,
Ви відпочиньте від будь-яких турбот,
Адже доручень вам дають чимало різних –
Сьогодні ж нехай вас відпочинок чекає!
Сьогодні гроші ви не развозите,
А краще хай все буде добре!
Ви чудово, чудово відпочиньте,
Адже час для радості сьогодні до вас прийшов!
***
У День інкасатора від душі побажати хочу високої обережності і великої уважності, безсумнівною відповідальності та успішної діяльності, особистого добробуту і бравою удачі, великого щастя і чудових можливостей у житті.
***
У ваших руках мільйони,
Але місця спокусі в них немає.
Лише чесне слово чоловіче,
Лише вірність та вислуга років.
Стабільності вам побажаємо,
Спокою вашим серцям.
Усмішка хай день починає
І радість перемог дарує вам.
***
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Вітаю з Днем інкасатора і хочу побажати, щоб великі гроші завжди були в твоїх надійних руках, щоб в твоєму житті був достаток пристойних розмірів, щоб в дорозі не траплялося біди, щоб в діяльності завжди був порядок, щоб в тебе завжди вистачало сил ентузіазму для здійснення своєї мрії вдосконалення своїх ідей.
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Привітання, картинка День інкасатора
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