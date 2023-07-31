Привітання з Днем інкасатора 2023: вірші та картинки

Сьогодні, 1 серпня, в Україні відзначають професійне свято інкасаторів. Фактично ця професія виникла ще за часів Київської Русі. Саме з розвитком торгівлі виникла необхідність транспортного перевезення фінансових цінностей. У давні часи охороняли торговельні каравани вихідці з князівських дружин.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята – День інкасатора.

Привітання, картинка День інкасатора

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З днем інкасатора! Твій свято

Вже поспішає скоріше!

Бажаю радощів я різних,

І багато щирих друзів.

В кишенях гроші, щоб водилися,

Щоб ти не тільки їх возив –

В кишеню купюри приземлилися,

Щоб щасливий ти і веселий був!

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Вітаю з Днем інкасатора і хочу побажати, щоб великі гроші завжди були в твоїх надійних руках, щоб у твоєму житті був достаток пристойних розмірів, щоб в дорозі не траплялося лиха, щоб в діяльності завжди був порядок, щоб у тебе завжди вистачало сил ентузіазму для здійснення своєї мрії вдосконалення своїх ідей.

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До банку гроші довезти –

Турбота непроста!

Перешкод чимало на шляху

Часом виникає!

І обережним потрібно бути –

Злочинців чимало,

Хто побажає прихопити

Побільше капіталу!

У День інкасатора тобі

Я мужності бажаю!

Завжди впевнений будь в собі!

Ти впораєшся, я знаю!

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Є багато професій, які не надто помітні, коли робота виконується точно і добре. Інкасатор — це одна з них. Побажаємо ж у професійне свято всіх інкасаторам вдалих днів, нехай не буде ні зловмисників, ні проблем, ні накладок. Успіхів вам, точності та безпеки.

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Привітання, картинка День інкасатора 2023

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Інкасатор справу знає,

Кожен день і кожну годину

Йому гроші довіряють!

Від душі вас вітаю,

І хочу вам побажати –

Нехай ніщо не завадить

Гроші в банки доставляти!

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За місцем призначення

Ви цінний вантаж везете.

Без жодного сумніву,

Професія – в пошані!

бажаю інкасатору

Удачі і везіння,

Щоб були ви багатими!

Мрії – Здійснення!

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Вітаю з днем інкасатора! Твоя робота небезпечна, важлива і повна спокус. Але ти сильний і чесний чоловік, і прекрасно справляєшся зі своїми обов’язками. В твоє професійне свято хочу побажати тобі здоров’я, удачі, гідної оплати праці. Нехай робочі будні проходять спокійно і легко, а вдома завжди на тебе чекають і люблять.

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День інкасатора настав!

Спасибі тобі, друг –

Працював і як найнятий

Своїх могутніх рук.

З грошима ти – туди-сюди,

Всюди їх везеш!

Нехай виповнюється мрія –

До успіху ти прийдеш!

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У тебе дуже важлива і небезпечна професія, адже ти перевозиш вельми великі суми! Я щиро бажаю тобі, щоб твоя зарплата ледве-ледве вміщувалася в інкасаторський мішок! Нехай робочі моменти завжди проходять гладко і без будь-яких проблем! Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці, а життя наповнювалася тільки позитивними емоціями, щастям і добром!

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У нашому світі великі гроші в кишеню не покладеш, і в сумці, пішим ходом, не віднесеш. Коли потрібно перевести готівку, звуть вас, інкасаторів, сміливих, чесних і розумних хлопців! Зі святом, з Днем інкасатора! Нехай по дорозі не відбувається ніяких подій, а в особистому житті все йде як по маслу!

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Знаходиться чимало охочих

Чужі гроші покласти в кишеню.

Щоб безпеку ключевою стала –

І щоб не зустрівся кримінал,

Сьогодні інкасатору бажаю

Я в це свято. Щасливий будь завжди!

Впевненість нехай не покидає,

І радість не йде нікуди!

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У інкасатора сьогодні свято,

Ви відпочиньте від будь-яких турбот,

Адже доручень вам дають чимало різних –

Сьогодні ж нехай вас відпочинок чекає!

Сьогодні гроші ви не развозите,

А краще хай все буде добре!

Ви чудово, чудово відпочиньте,

Адже час для радості сьогодні до вас прийшов!

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У День інкасатора від душі побажати хочу високої обережності і великої уважності, безсумнівною відповідальності та успішної діяльності, особистого добробуту і бравою удачі, великого щастя і чудових можливостей у житті.

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У ваших руках мільйони,

Але місця спокусі в них немає.

Лише чесне слово чоловіче,

Лише вірність та вислуга років.

Стабільності вам побажаємо,

Спокою вашим серцям.

Усмішка хай день починає

І радість перемог дарує вам.

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Вітаю з Днем інкасатора і хочу побажати, щоб великі гроші завжди були в твоїх надійних руках, щоб в твоєму житті був достаток пристойних розмірів, щоб в дорозі не траплялося біди, щоб в діяльності завжди був порядок, щоб в тебе завжди вистачало сил ентузіазму для здійснення своєї мрії вдосконалення своїх ідей.

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Привітання, картинка День інкасатора