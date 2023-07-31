Повінь – зміна системи

Menu
Close

Привітання з Днем інкасатора 2023: вірші та картинки

31.07.2023

Сьогодні, 1 серпня, в Україні відзначають професійне свято інкасаторів. Фактично ця професія виникла ще за часів Київської Русі. Саме з розвитком торгівлі виникла необхідність транспортного перевезення фінансових цінностей. У давні часи охороняли торговельні каравани вихідці з князівських дружин.

Команда Amazing Ukraine підготувала для вас оригінальні вірші та привітання до свята  День інкасатора.

Привітання, картинка День інкасатора

Читай також: Доброго ранку: вітання, побажання, привітання, картинки та листівки

***

З днем інкасатора! Твій свято
Вже поспішає скоріше!
Бажаю радощів я різних,
І багато щирих друзів.
В кишенях гроші, щоб водилися,
Щоб ти не тільки їх возив –
В кишеню купюри приземлилися,
Щоб щасливий ти і веселий був!

***

Вітаю з Днем інкасатора і хочу побажати, щоб великі гроші завжди були в твоїх надійних руках, щоб у твоєму житті був достаток пристойних розмірів, щоб в дорозі не траплялося лиха, щоб в діяльності завжди був порядок, щоб у тебе завжди вистачало сил ентузіазму для здійснення своєї мрії вдосконалення своїх ідей.

***

До банку гроші довезти –
Турбота непроста!
Перешкод чимало на шляху
Часом виникає!

І обережним потрібно бути –
Злочинців чимало,
Хто побажає прихопити
Побільше капіталу!

У День інкасатора тобі
Я мужності бажаю!
Завжди впевнений будь в собі!
Ти впораєшся, я знаю!

***

Є багато професій, які не надто помітні, коли робота виконується точно і добре. Інкасатор — це одна з них. Побажаємо ж у професійне свято всіх інкасаторам вдалих днів, нехай не буде ні зловмисників, ні проблем, ні накладок. Успіхів вам, точності та безпеки.

***

Привітання, картинка День інкасатора 2023

Читай також: Привітання з Днем ангела Ольги: вірші, щирі вітання та картинки

***

Інкасатор справу знає,
Кожен день і кожну годину
Йому гроші довіряють!

Від душі вас вітаю,
І хочу вам побажати –
Нехай ніщо не завадить
Гроші в банки доставляти!

***

За місцем призначення
Ви цінний вантаж везете.
Без жодного сумніву,
Професія – в пошані!

бажаю інкасатору
Удачі і везіння,
Щоб були ви багатими!
Мрії – Здійснення!

***

Вітаю з днем інкасатора! Твоя робота небезпечна, важлива і повна спокус. Але ти сильний і чесний чоловік, і прекрасно справляєшся зі своїми обов’язками. В твоє професійне свято хочу побажати тобі здоров’я, удачі, гідної оплати праці. Нехай робочі будні проходять спокійно і легко, а вдома завжди на тебе чекають і люблять.

***

День інкасатора настав!
Спасибі тобі, друг –
Працював і як найнятий
Своїх могутніх рук.

З грошима ти – туди-сюди,
Всюди їх везеш!
Нехай виповнюється мрія –
До успіху ти прийдеш!

***

Читай також: Привітання з Днем народження кума: гарні картинки, вірші та вітальні листівки

***

У тебе дуже важлива і небезпечна професія, адже ти перевозиш вельми великі суми! Я щиро бажаю тобі, щоб твоя зарплата ледве-ледве вміщувалася в інкасаторський мішок! Нехай робочі моменти завжди проходять гладко і без будь-яких проблем! Бажаю, щоб удача завжди була на твоєму боці, а життя наповнювалася тільки позитивними емоціями, щастям і добром!

***

У нашому світі великі гроші в кишеню не покладеш, і в сумці, пішим ходом, не віднесеш. Коли потрібно перевести готівку, звуть вас, інкасаторів, сміливих, чесних і розумних хлопців! Зі святом, з Днем інкасатора! Нехай по дорозі не відбувається ніяких подій, а в особистому житті все йде як по маслу!

***

Знаходиться чимало охочих
Чужі гроші покласти в кишеню.
Щоб безпеку ключевою стала –
І щоб не зустрівся кримінал,
Сьогодні інкасатору бажаю
Я в це свято. Щасливий будь завжди!
Впевненість нехай не покидає,
І радість не йде нікуди!

***

Читай також: Побажання Доброго вечора, Гарного вечора: вірші, картинки та листівки

***

У інкасатора сьогодні свято,
Ви відпочиньте від будь-яких турбот,
Адже доручень вам дають чимало різних –
Сьогодні ж нехай вас відпочинок чекає!
Сьогодні гроші ви не развозите,
А краще хай все буде добре!
Ви чудово, чудово відпочиньте,
Адже час для радості сьогодні до вас прийшов!

***

У День інкасатора від душі побажати хочу високої обережності і великої уважності, безсумнівною відповідальності та успішної діяльності, особистого добробуту і бравою удачі, великого щастя і чудових можливостей у житті.

***

У ваших руках мільйони,
Але місця спокусі в них немає.
Лише чесне слово чоловіче,
Лише вірність та вислуга років.
Стабільності вам побажаємо,
Спокою вашим серцям.
Усмішка хай день починає
І радість перемог дарує вам.

***

Читай також: Привітання з Днем народження українською

***

Вітаю з Днем інкасатора і хочу побажати, щоб великі гроші завжди були в твоїх надійних руках, щоб в твоєму житті був достаток пристойних розмірів, щоб в дорозі не траплялося біди, щоб в діяльності завжди був порядок, щоб в тебе завжди вистачало сил ентузіазму для здійснення своєї мрії вдосконалення своїх ідей.

***

Привітання, картинка День інкасатора

  • Саудівська Аравія проведе мирні переговори щодо України без участі росії
  • Монумент «Батьківщина-мати» у Києві хочуть перейменувати на «Україна-мати»
  • Уряд дозволив виробникам дронів стати резидентами Дія.City
  • У Лаврі відкриють для відвідувачів унікальний 500-річний Митрополичий сад
  • За час війни в Україні вже було поранено 1081 дитину
  • Німеччина передала Україні нову військову допомогу
  • Парламент підтримав звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури
  • В Україні з’явиться 20 тисяч нових робочих місць, – Шмигаль
  • Оборонний комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
 