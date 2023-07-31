Від початку вторгнення народжуваність в Україні скоротилась на понад чверть

В Україні з січня по липень 2023 року народилося 96 755 дітей, що на 28% менше порівняно з відповідним періодом у 2021 році, коли на світ з’явилося 135 079 немовлят.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Цьогоріч в середньому, на місяць народжується 16,1 тисячі дітей. Для порівняння, у попередні роки до повномасштабного вторгнення кількість немовлят коливалась на межі 21-23 тисячі на новонароджених на місяць.

Цікаво, що до 24 лютого 2023 року пік народжуваності припадав на липень, у 2022 і наразі у 2023 пік народжуваності фіксували в березні. В останні роки хлопчиків народжується більше, аніж дівчаток, й початок повномасштабної війни особливо не змінив цей розподіл: 51% проти 49%.

“Загалом показники народжуваності в країні падають ще з 2013 року — приблизно на 7% щороку. Проте повномасштабне вторгнення призвело до найбільшої кризи у кількості нових українців. Це найбільший спад за весь час незалежності. Попередній антипік також пов’язаний із війною — у 2015 показники народжуваності впали аж на 12% за рік”, – додають аналітики.

Як збільшити народжуваність в Україні

Директорка Інституту демографії Елла Лібанова вважає, що аби збільшити народжуваність в Україні, потрібно надати належні умови для розвитку та життя родини.

“Що стосується народжуваності, як не парадоксально — це мережа дитячих садків, дошкільних закладів, покращення можливостей виховання дітей в позашкільних закладах. Це можливість для жінок та чоловіків працювати й заробляти. Держава має допомагати з житлом через іпотеку та різні кредити — формування нової моделі забезпечення житлом. Так само з орендованим житлом, права орендаря і права орендодавця мають бути належним чином захищені”, — пояснила професорка.