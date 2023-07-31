Словаччина відправить Україні перші замовлені САУ Zuzana 2.

Данія, Норвегія та Німеччина фінансують для України виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana. 1 серпня ЗСУ відправлять ще 2 машини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Завтра, 1 серпня міністр оборони Мартін Скленар та виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Людовіт Одор мають взяти участь в урочистій відправці САУ Zuzana 2 в Україну. За даними видання, подія відбуватиметься о 10:30 за місцевим часом (11:30 по Києву).

Всього українська армія отримає 16 новітніх САУ. Партія складатиметься з двох машин. Придбання артилерії фінансує Данія, Норвегія та Німеччина.