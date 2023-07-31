Снайпери групи «Привид» за пів року знищили понад 500 окупантів під Бахмутом — ВВС (відео)

Група снайперів «Привид» окремої президентської бригади ім. гетьмана Богдана Хмельницького за пів року роботи на околицях Бахмута ліквідувала понад 500 окупапнтів.

Про це командир підрозділу, 40-річний Олександр із позивним «Привид» розповів журналістам ВВС.

Група складається приблизно з 20 військових, які працюють переважно вночі.

«Я питаю «Привида»: скільки росіян вбила його команда. Він каже: «Є підтверджене число – 524. Сімдесят шість із них – мої». Команда записує кожен постріл через приціл своїх гвинтівок», — йдеться у статті.

Однак, як уточнює ВВС, не усі снайпери ведуть облік. Так, позивний «Кузя», наприклад, повідомив журналісту, що «пишатися нічим; ми не вбиваємо людей, ми знищуємо ворога».

Відео влучної роботи снайперів регулярно командує командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Ось кілька прикладів.

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