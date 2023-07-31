На найбільшій шахті України сталася аварія: загинули троє гірників

Увечері 30 липня внаслідок раптового викиду газу та вугілля загинули на шахті в Донецькій області загинули троє гірників.

Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.

Аварія сталася на ПраАТ «Шахтоуправління «Покровське», розташованому у селищі Удачне на півночі області. Загинули троє працівників, які у той час працювали на шахті: машиніст гірничих виїмкових машин Віталій Харін та прохідники Артем Федоронке і Євген Ночка.

«Шахтоуправління «Покровське» — найбільше вугільне підприємство України. Шахта входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новінського.

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