На найбільшій шахті України сталася аварія: загинули троє гірників

Увечері 30 липня внаслідок раптового викиду газу та вугілля загинули на шахті в Донецькій області загинули троє гірників.
Про це повідомляє пресслужба Міненергетики.
Аварія сталася на ПраАТ «Шахтоуправління «Покровське», розташованому у селищі Удачне на півночі області. Загинули троє працівників, які у той час працювали на шахті: машиніст гірничих виїмкових машин Віталій Харін та прохідники Артем Федоронке і Євген Ночка.
«Шахтоуправління «Покровське» — найбільше вугільне підприємство України. Шахта входить до групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новінського.
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