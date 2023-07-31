10 мільйонів гривень на Армію дронів українці задонатили через застосунок Повітряна тривога

Користувачі мобільного застосунку Повітряна тривога трансформували свою злість на допомогу Силам оборони України. Щоб атак ставало менше, українці вже задонатили 10 млн гривень на знищення окупантів, зазначає Міністерство цифрової трансформації України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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Частина коштів піде на збір амбасадора UNITED24 Марка Гемілла, актора «Зоряних війн». Буде закуплено дрони RQ-35 Heidrun. Ці безпілотники дозволяють українським захисникам вести розвідку з повітря, не наражаючи життя на небезпеку.

Інша частина — Армії дронів на різні «пташки», які необхідні нашим військовим на фронті.

Підтримуйте Сили оборони України в застосунку Повітряна тривога або на сайті.

Вгамовуйте внутрішню тривогу донатом на знищення ворога.

Застосунок Повітряна тривога розроблено компаніями Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.