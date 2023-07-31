Китай з 1 вересня суттєво обмежує експорт дронів

Китай з 1 вересня обмежує експорт цивільних дронів та обладання, пов’язаного з їх використанням.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Міністерство торгівлі КНР.

Зокрема, під експортний контроль потрапили дрони з максимальною злітною масою понад 7 кг та тривалістю польоту понад 30 хв, а також окремих видів моторів для дронів, лазерних систем цілевказання, систем зв’язку та антидронових систем.

Згідно з новим порядком, для продажу цієї групи товарів за кордон китайським експортерам потрібно буде щоразу отримувати дозвіл Міністерства торгівлі КНР. Водночас забороняється експорт дронів для використання у військових цілях.

Такі нововведення у відомстві пояснили «захистом національної безпеки та інтересів Китаю», без уточнення, які саме ризики чи загрози становить експорт дронів.

Водночас, за інформацією американської розвідки, Пекін надавав росії засоби, які могли використовуватись у війні в Україні. Посилаючись на дані російської митниці, дослідники заявляли, що Китай постачав дрони, навігаційне устаткування, запчастини для літаків рф. Уряд Китаю у відповідь назвав ці операції «нормальною торговельною та економічною співпрацею».

Відзначимо, що Китай — один із найбільших світових виробників дронів, а цивільні дрони Mavic від компанії DJI широко застосовуються на війні в Україні.

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