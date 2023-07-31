Відбудова Каховської ГЕС після деокупації займе шість років — Укргідроенерго

Для відбудови Каховської гідроелектростанції після її деокупації знадобиться шість років. Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, зараз розробляють експериментальний проєкт відбудови з метою забезпечити роботу станції ДніпроГЕС. На першому етапі також планують спроектувати тимчасові греблі водосховища. Після деокупації це дасть можливість швидко розпочати будівництво тимчасової гідроспоруди для перегородження водосховища і у разі паводку допоможе наповнити його водою до потрібного рівня.

«Якщо буде хороший паводок, ми можемо хоча би дійти до відмітки 12 з половиною, що необхідно для того, щоб забезпечити водою наші три області. Після цього ми повинні побудувати таку ж саму тимчасову гідроспоруду з нижньої сторони станції, щоб осушити станцію, осушити цей будівельний майданчик, запросити експертів, подивитися наслідки руйнування, зібрати всі докази підриву цієї станції. І потім, другий етап — це демонтаж цієї станції і проектування нової станції. На все це уряд виділив два роки», — сказав Сирота.

За цей час планують розробити проєкт побудови нової станції, а її будівництво за умов деокупації займе шість років. При цьому планується, нова ГЕС буде потужніша за страу.

«Ми втратили 340 МВт. Планується нову станцію побудувати на 520-580 МВт. І, звичайно, це вже повинна бути сучасна станція, з вимогами до екології. Трансформатори повинні бути без масла, або з синтетичним маслом, яке дуже швидко розчиняється у воді. Це і рибоходи треба буде будувати такі, як є вже на сучасних станціях. Тобто, це вже буде вже проектуватися. Але це все буде вже робитися після деокупації. Термін реалізації самої станції, щоб побудувати потрібно буде ще шість років. Тобто, від сьогоднішнього дня нам потрібно сім з половиною – вісім років, щоб відновити цей потенціал, який був зруйнований шостого червня», — сказав Сирота.

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