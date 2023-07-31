«Слуга народу» Андрій Холодов написав заяву про складання мандату

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, заяву Холодова розглянуть на найближчому пленарному засіданні.

«Втеча» Андрія Холодова на Кіпр: що показало розслідування «Схем»

28 липня журналісти проєкту «Схеми» опублікували розслідування щодо Андрія Холодова. Вони встановили, що з початку повномасштабної війни депутат щонайменше 12 разів виїздив за кордон, з 21 січня взагалі не з’являється в Україні. При цьому він підключається по відеозв’язку на засідання комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де є чинним заступником голови.

За даними журналістів, Холодов з родиною більшість часу перебуває на Кіпрі, де має маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол.

Тим часом його дружина Катерина Шаховська успішно розбудовує бізнес. Наприкінці грудня 2022-го року вона придбала частку у салоні краси LA SALUTE Sport&Beauty у Відні. У тому ж місті на неї оформлений будинок вартістю €6 млн та салон весільних і вечірніх суконь.

«Схеми» пишуть, що Шаховська позиціонує себе як дизайнерка одягу та є кумою Оксани Марченко — дружини кума Путіна Віктора Медведчука.

Нагадаємо, нещодавно ще один нардеп від «Слуги народу» Юрій Арістов добровільно склав депутатські повноваження. Приводом для цього стало журналістське розслідування про його відпочинок на Мальдівах. Арістовим також зацікавилось ДБР, яке його повідомило про підозру у підробленні документів.

За даними слідства, нардеп підготував документи про необхідність надати йому дозвіл на службове відрядження на три дні «з метою поглиблення співробітництва з Литвою», а потім дистанційно оформив фейковий лікарняний, щоби поїхати на Мальдіви.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.