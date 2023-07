У мережі з’явилися фото ураженого Чонгарського залізничного мосту

У мережі опублікували фото, які підтверджують успішне ураження Чонгарського залізничного мосту 29 липня.

Нагадаємо, тоді удар підтвердило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Водночас голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо переконував, що сили ППО збили 12 ракет Storm Shadow, а їхні уламки лише трохи пошкодили контактну лінію та будку чергового. На підтвердження своїх слів він опублікував фото, по якому, втім, важко було визначити реальний стан мосту.

Проте ввечері 30 липня японський OSINT-дослідник Гіденорі Ватанаве опублікував супутникові знімки Чонгарського мосту від Planet Lab від 24 та 30 липня. Попри погану якість на них видно імовірні пошкодження у його північній частині.

#Chongar Bridge on July 24 and 30. The red framed area appears to be damaged. A train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc

— 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

31 липня у соцмережах з’явилося неверифіковане фото імовірних наслідків удару ракети. На знімку видно, що залізничне полотно перед в’їздом на міст отримало пошкодження і потребує ремонту.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.