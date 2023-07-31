Ракетний удар по Кривому Рогу: загинули шість осіб, 75 — поранені

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу загинули шість осіб. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Серед загиблих 10-річна дівчинка та її мати.

Також станом на 17:30 відомо про 75 постраждалих, серед яких шестеро дітей. 22 госпіталізованих — двоє важкі.

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Президент Володимир Зеленський розповів, що по місту вдарили дві балістичні ракети. Одна з них зруйнувала поверхи житлового будинку з четвертого по девʼятий. За його словами, мішенню терористів також була будівля університету та адмінбудівля.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук показав наслідки удару по навчальному закладу. За його словами, чотири поверхи обвалились на магазин. Тут постраждали 18 громадян і одна людина загинула.

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