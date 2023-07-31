В Україні побудують сервісний центр для безпілотників

Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina підписали документ про будівництво сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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Така співпраця розвине Рамкову угоду між Україною та Туреччиною про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

У липні 2023 року в Україні почали будівництво заводу В Україні почали будівництво заводу з виробництва БпЛА Bayraktar з виробництва БпЛА Bayraktar. Перед цим компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 мільйона.

з виробництва БпЛА Bayraktar. Перед цим компанія Baykar отримала ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні. У 2025 році цей завод має запрацювати, обсяг інвестицій у нього становить $95,5 мільйона. 30 квітня Україна підписала три контракти з турецькою компанією Baykar У Стамбулі Україна підписала нові угоди з турецькою компанією Baykar .

. У листопаді 2022 року турецький виробник бойових безпілотників Baykar випробував прототип ударного реактивного дрона Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»). Kızılelma позиціонується як палубний надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном. Розробники заявляють, що Kızılelma може приземлятися та злітати на кораблях з короткими злітно-посадковими смугами — наприклад, з палуби легкого авіаносця. Безпілотник може нести 1 500 кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 900 км/год. Дальність польоту — 930 км, а робоча висота — 10 668 м. У повітрі він може працювати пʼять годин.

Раніше повідомлялося, що Kızılelma буде оснащений українськими двигунамиКомпанія-творець безпілотників Bayraktar представила новий БПЛА з українським двигуном: у 2021 році Baykar Makina замовила у державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.