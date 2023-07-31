«Це доказ для МКС»: у росії заявили, що вивезли 700 тисяч дітей з України

Уповноважена з прав дитини рф Марія Львова-Бєлова заявила, що до росії у 2022 році вивезли 4,8 млн осіб, з яких — понад 700 тис. дітей. Більшість з них нібито прибули разом з батьками.

Також у доповіді Львової-Бєлової йдеться про депортацію близько 1,5 тис. установ вдля дітей-сирів. Крім того, вона стверджує, що з квітня до жовтня 2022 року «в російські сімʼї влаштували 380 дітей» з окупованих частин Донецької та Луганської областей.

Омбудсмен Дмитро Лубінець назвав цю доповідь прямим доказом для Міжнародного кримінального суду щодо депортації українських дітей.

«Вкотре наголошую, що такі дії — злочин, наші діти мають повернутися на рідну землю», — написав він.

Лубінець заявив, що така політика росії щодо є складовою геноциду української нації, що порушує міжнародне гуманітарне право, а саме Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини.

«Це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками російської федерації», — наголосив омбудсмен.

Лубінець звернувся до спеціальної представниці генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Вірджинії Гамби з проханням отримати від російської сторони списки депортованих українських дітей та передати Україні.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у справі щодо депортації українських дітей видав ордер на арешт президента рф володимира путіна та Уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової.

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