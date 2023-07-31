Колаборант з Куп’янська отримав 13 років в’язниці — СБУ

Суд призначив 13 років в’язниці колаборанту з Куп’янська, який хотів вивезти до росії 700 тонн зерна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вирок оголосили колишньому головному інженеру місцевого комбінату хлібопродуктів, який після захоплення міста перейшов на бік ворога і влаштувався до окупаційної «поліції».

Згодом росіяни запропонували йому очолити хлібокомбінат для організації масового вивезення зерна з території регіону до росії. На цій «посаді» він передав до рф декілька «пробних» партій і підготував до відправки майже 700 тонн української пшениці.

Однак, вивезти зерно він не встиг. Місто звільнили, а колаборанта затримала СБУ.

У результаті суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.