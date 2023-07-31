1 серпня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 серпня

Сьогодні Бенін відзначає День незалежності (від Франції, 1960).

У Швейцарії — День заснування конфедерації.

В Китаї — День заснування Народно-визвольної армії, або День збройних сил.

Також День збройних сил відзначають у Лівані.

У Великій Британії деякі частини британської армії відзначають День Міндена — на честь битві при Міндені під час Семирічної війни 1 серпня 1759 року.

У Камбоджі, Лаосі та В’єтнамі сьогодні — День перемоги.

У колишніх колоніях у Карибському басейні — на Барбадосі, Бермудах, Гайані, Тринідад і Тобаго, Ямайці — відзначають День емансипації, на честь емансипації рабів африканського походження. 1 серпня 1985 року Тринідад і Тобаго стали першою незалежною країною, яка оголосила національне свято на честь скасування рабства.

В Азербайджані — День азербайджанської мови та алфавіту.

Тонга святкує День народження та день коронації короля.

У Демократичній Республіці Конго — День батьків.

Ще сьогодні — Всесвітній день скаутського шарфа.

А за календарем ООН — початок Всесвітнього тижня грудного вигодовування.

Яке релігійне свято 1 серпня

Православні вшановують пам’ять преподобної Макрини.

Вона народилася в Кесарії Каппадокійській 324 року, була старшою сестрою Василія Великого. Батько Макрини обрав для неї чоловіка, за якого дівчина повинна була вийти заміж у віці 12 років. Але її наречений раптово помер. Тоді Макрина обрала аскетичне життя в дівстві.

Після смерті батька допомагала матері у домашніх справах і вихованні молодших дітей, яких нині знають як Григорія Ніського, Петра Севастійського і Василія Великого. Саме Макрина зробила великий вплив на формування їхньої релігійності.

Близько 357 року Макрина разом з матір’ю відійшла від світського життя і стала настоятелькою однієї з перших в Малій Азії жіночих чернечих спільнот.

Приклад Макрини надихнув її брата Василія, який також почав жити монашим життям, а у 370 році став єпископом Кесарії Каппадокійської.

Померла Макрина 380 року.

День ангела 1 серпня

Іменини сьогодні святкують Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Стефан.

Які історичні події стались 1 серпня

30 до н. е. — флот римського полководця Октавіана увійшов до Александрії та узяв Єгипет під контроль Римської республіки.

30 до н. е. — вкоротив собі віку римський державний діяч Марк Антоній.

527 — Юстиніан I став одноосібним правителем Візантійської імперії.

1291 — кантони Швіц, Урі і Унтервальден підписали союзний договір «на вічні часи» — нове державне об’єднання стало прообразом Швейцарської конфедерації.

1498 — Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела).

1774 — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.

1780 — Швеція оголосила про свій постійний нейтралітет.

1793 — у Франції запроваджено метричну систему мір і ваг, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів.

1838 — у переважній більшості колоній Британської імперії заборонене рабство .

1876 — Колорадо став 38-м штатом США.

1914 — через чотири дні після оголошення Австро-Угорською імперією війни Королівству Сербія, Німецька імперія і Російська імперія оголосили війну одна одній, а у Франції почали загальну мобілізацію.

1936 — Адольф Гітлер відкрив Олімпійські ігри у Берліні.

1943 — Японія надала незалежність Бірмі.

1944 — почалось Варшавське повстання.

1944 — Анна Франк зробила останній запис у своєму щоденнику.

1960 — проголошена незалежна Республіка Дагомея, нині — Республіка Бенін.

1977 — у Києві відкрито Центральний будинок художника.

2003 — терорист-смертник підірвав себе у лікарні Моздока (Північна Осетія, Росія) — 50 осіб загинули, понад 75 дістали поранення.

2007 — набула чинності реформа правопису німецької мови.

2007 — теракт у Багдаді — 50 осіб загинуло, 60 поранено.

2007 — залізнична аварія біля міста Беналек (Конго) — загинуло близько 100 осіб, 128 отримали поранення.

2007 — обвал мосту через річку Міссісіпі у Міннеаполісі (США) — загинули 13 осіб, більше сотні отримали тілесні ушкодження.

2008 — відбулось повне сонячне затемнення.

2009 — колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен став генеральним секретарем НАТО.

2010 — набула чинності Конвенція про касетні боєприпаси.

Хто народився 1 серпня

10 до н. е. — Клавдій, римський імператор .

1495 — Ян ван Скорел, нідерланський художник і гуманіст.

1520 — Сигізмунд II Август, Король Речі Посполитої, один з ініціаторів польсько-литовської унії.

1659 — Себастьяно Річчі, італійський художник.

1744 — Жан Батист Ламарк, французький біолог, натураліст.

1754 — Сильвестр (Лебединський), український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський.

1779 — Френсіс Скотт Кі, американський юрист та поет, автор тексту державного гімну США.

1819 — Герман Мелвілл, американський письменник.

1936 — Ів Сен-Лоран, французький кутюр’є.

1965 — Сем Мендес, британський кінорежисер.

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