1 серпня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 серпня
Сьогодні Бенін відзначає День незалежності (від Франції, 1960).
У Швейцарії — День заснування конфедерації.
В Китаї — День заснування Народно-визвольної армії, або День збройних сил.
Також День збройних сил відзначають у Лівані.
У Великій Британії деякі частини британської армії відзначають День Міндена — на честь битві при Міндені під час Семирічної війни 1 серпня 1759 року.
У Камбоджі, Лаосі та В’єтнамі сьогодні — День перемоги.
У колишніх колоніях у Карибському басейні — на Барбадосі, Бермудах, Гайані, Тринідад і Тобаго, Ямайці — відзначають День емансипації, на честь емансипації рабів африканського походження. 1 серпня 1985 року Тринідад і Тобаго стали першою незалежною країною, яка оголосила національне свято на честь скасування рабства.
В Азербайджані — День азербайджанської мови та алфавіту.
Тонга святкує День народження та день коронації короля.
У Демократичній Республіці Конго — День батьків.
Ще сьогодні — Всесвітній день скаутського шарфа.
А за календарем ООН — початок Всесвітнього тижня грудного вигодовування.
Яке релігійне свято 1 серпня
Православні вшановують пам’ять преподобної Макрини.
Вона народилася в Кесарії Каппадокійській 324 року, була старшою сестрою Василія Великого. Батько Макрини обрав для неї чоловіка, за якого дівчина повинна була вийти заміж у віці 12 років. Але її наречений раптово помер. Тоді Макрина обрала аскетичне життя в дівстві.
Після смерті батька допомагала матері у домашніх справах і вихованні молодших дітей, яких нині знають як Григорія Ніського, Петра Севастійського і Василія Великого. Саме Макрина зробила великий вплив на формування їхньої релігійності.
Близько 357 року Макрина разом з матір’ю відійшла від світського життя і стала настоятелькою однієї з перших в Малій Азії жіночих чернечих спільнот.
Приклад Макрини надихнув її брата Василія, який також почав жити монашим життям, а у 370 році став єпископом Кесарії Каппадокійської.
Померла Макрина 380 року.
День ангела 1 серпня
Іменини сьогодні святкують Григорій, Дмитро, Роман, Степан, Стефан.
Які історичні події стались 1 серпня
30 до н. е. — флот римського полководця Октавіана увійшов до Александрії та узяв Єгипет під контроль Римської республіки.
30 до н. е. — вкоротив собі віку римський державний діяч Марк Антоній.
527 — Юстиніан I став одноосібним правителем Візантійської імперії.
1291 — кантони Швіц, Урі і Унтервальден підписали союзний договір «на вічні часи» — нове державне об’єднання стало прообразом Швейцарської конфедерації.
1498 — Христофор Колумб вперше ступив на землю континентальної Америки в районі півострова Парія (сучасна Венесуела).
1774 — британський вчений Джозеф Прістлі вперше отримав чистий кисень.
1780 — Швеція оголосила про свій постійний нейтралітет.
1793 — у Франції запроваджено метричну систему мір і ваг, котра згодом стала основою міжнародної єдиної системи вимірів.
1838 — у переважній більшості колоній Британської імперії заборонене рабство .
1876 — Колорадо став 38-м штатом США.
1914 — через чотири дні після оголошення Австро-Угорською імперією війни Королівству Сербія, Німецька імперія і Російська імперія оголосили війну одна одній, а у Франції почали загальну мобілізацію.
1936 — Адольф Гітлер відкрив Олімпійські ігри у Берліні.
1943 — Японія надала незалежність Бірмі.
1944 — почалось Варшавське повстання.
1944 — Анна Франк зробила останній запис у своєму щоденнику.
1960 — проголошена незалежна Республіка Дагомея, нині — Республіка Бенін.
1977 — у Києві відкрито Центральний будинок художника.
2003 — терорист-смертник підірвав себе у лікарні Моздока (Північна Осетія, Росія) — 50 осіб загинули, понад 75 дістали поранення.
2007 — набула чинності реформа правопису німецької мови.
2007 — теракт у Багдаді — 50 осіб загинуло, 60 поранено.
2007 — залізнична аварія біля міста Беналек (Конго) — загинуло близько 100 осіб, 128 отримали поранення.
2007 — обвал мосту через річку Міссісіпі у Міннеаполісі (США) — загинули 13 осіб, більше сотні отримали тілесні ушкодження.
2008 — відбулось повне сонячне затемнення.
2009 — колишній прем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен став генеральним секретарем НАТО.
2010 — набула чинності Конвенція про касетні боєприпаси.
Хто народився 1 серпня
10 до н. е. — Клавдій, римський імператор .
1495 — Ян ван Скорел, нідерланський художник і гуманіст.
1520 — Сигізмунд II Август, Король Речі Посполитої, один з ініціаторів польсько-литовської унії.
1659 — Себастьяно Річчі, італійський художник.
1744 — Жан Батист Ламарк, французький біолог, натураліст.
1754 — Сильвестр (Лебединський), український філософ та богослов, духовний письменник, єпископ Полтавський і Переяславський.
1779 — Френсіс Скотт Кі, американський юрист та поет, автор тексту державного гімну США.
1819 — Герман Мелвілл, американський письменник.
1936 — Ів Сен-Лоран, французький кутюр’є.
1965 — Сем Мендес, британський кінорежисер.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.