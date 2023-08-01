Нічна атака «шахедів» на Харків: росіяни атакували ПТУ та спортивний об’єкт (фото)

У ніч на 1 серпня росія атакувала Харків дронами-камікадзе типу Shahed. Усього ворог запустив 6-7 безпілотників. Більшість з низ збили сили ППО, проте один влучив у будівлю професійно-технічного училища в Салтівському районі і ще один у спортивний об’єкт у Шевченківському районі міста.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника обласної прокуратури Дмитра Чубенка та голову обласної поліції Володимира Тимошка.

Внаслідок атаки близько половини триповерхової будівлі ПТУ зруйновано: обвалилися два поверхи центрального корпусу та спалахнула пожежа. За попередніми даними, людей у будівлі не було.

У результаті удару по спортивному об’єкту поранення отримав його охоронець. Чоловіка шпиталізували.

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