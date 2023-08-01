Дрон знову атакував бізнес-центр «Москва-сіті» у столиці рф (фото, відео)

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували російську столицю, при цьому один з них знову влучив у бізнес-центр «Москва-сіті».

Міноборони рф стверджує, що усього по місту запустили три дрони. Два з них нібито збили сили ППО, а третій подавили засобами РЕБ, внаслідок чого він «зазнав катастрофи на території комплексу нежитлових будівель Москва-Сіті».

При цьому, як зазначив мер міста Сергій Собянін, безпілотник врізався у ту ж саму башту, яка зазнала атаки 30 липня. Тоді влада рф теж казала, що у будівлю, де знаходяться міністерства економічного та цифрового розвитку, влучили «подавлені РЕБ» дрони.

Цього разу БПЛА влучив у 21 поверх. Також пошкоджено 150 метрів скління.

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Водночас в Міноборони рф заявивли, що уночі три надводні дрони атакували патрульні кораблі «Сергій Котов» та «Василь Бикова» у південно-західній частині Чорного моря. Безпілотники нібито знищили.

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