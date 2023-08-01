Російська ДРГ намагалася зайти на Чернігівщину: її зустріли вогнем

У ніч на 1 серпня сили оборони зупинили спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути кордон України у Чернігівській області.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

Чотирьох ворожих диверсантів помітили бійці 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.

За рішенням старшого спостережного посту по ворогу було відкрито вогонь на ураження, що змусило його відійти назад.

Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ.

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