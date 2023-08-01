У росії масово підпалюють військкомати: за цим стоять шахраї (відео)

У росії останнім часом різко збільшилася кількість спроб підпалити військкомати. Лише за минулу добу зафіксували дев’ять випадків. При цьому здебільшого паліїв переконували це зробити фейкові поліцейські, співробіники Центробанку та ФСБ по телефону.

Про такі випадки розповідає Baza та інші росЗМІ.

29 липня 51-річна вчителька російської мови та літератури спробувала вдень підпалити військкомат у Феодосії. Вона дістала з «авоськи» пляшку із запалювальною сумішшю і кинула її у бік будівлі. У момент затримання жінка кричала у телефон, що «її прийняли», а потім розповіла, що отримала завдання від невідомої особи у Telegram.

Того ж дня у Казані 62-річна пенсіонерка облила бензином і підпалила місцевий військкомат. Слідчим вона розповіла, що зробила це «за вимогою співробітників ФСБ». Таке завдання вони їй поставили по телефону, щоби у доньки жінки не було проблем.

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31 липня у росії спробували підпалити за схожою схемою одразу дев’ять військкоматів. У Можайську (Московська область) 45-річна жінка за порадою по телефону таким чином намагалася вивести на чисту воду «шахраїв», які хотіли оформити на неї кредит.

У Розсоші (Воронезька область) 24-річна дівчина довірилася «співробітникам» Центробанку та поліції. Вони переконали, що її хоче обікрасти шахрай, який сидить у військкоматі і для його затримання потрібно кинути коктейль Молотова у будівлю.

Подібні випадки також зафіксували в Омську, Казані, Подольську, Калузі, Копейську, Верхньоуральську та Санкт-Петербурзі. В останньому, як пише Фонтанка, військкомат атакував 54-річний чоловік — його два тижні вмовляв це зробити у месенджерах «співробітник ФСБ».

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