ДБР повідомило про підозру трьом депутатам-ухилянтами з Київради

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в ухиленні від військової служби трьом депутатам Київської міськради та помічнику депутата.

За даними слідства, усі вони є військовослужбовцями однієї з частин територіальної оборони, але вже більше року не з’являлися на службу. Для цього вони «організували» для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації.

При цьому, за даними ДБР, депутати отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

Тепер їм повідомили про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України). Санкція статей передбачає покарання до 10 років вязниці.

Нагадаємо, що обшуки у цій справі проходили у будівлі Київради ще у травні.

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