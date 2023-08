Читання заспокоює та допомагає впоратись з тривогою та роздратуванням. Тому гарна книга завжди стане у нагоді.

Команда Amazing Ukraine підготувала топ-5 сучасних українських книжок, які має прочитати кожен.

“Перверзія”, Юрій Андрухович, 1997

Головний герой цього незвичного роману – український письменник, який вирушає до Венеції на симпозіум “Пост-карнавальне безглуздя світу: що на обрії?”. У Венеції з героєм відбуваються містичні речі і внутрішні трансформації. “Перверзія” – один із найцікавіших романів не лише в доробку вже класика сучукрліту Юрія Андруховича, а й загалом української літератури. Він наповнений легендами, відсиланнями до світових культур та історії, містикою; крім того, написаний вишуканою мовою, занурення у яку обов’язково принесе вам неабияке задоволення.

“Непрості”, Тарас Прохасько, 2002

Один із найвідоміших романів великого українського письменника та мислителя Тараса Прохаська вийшов друком 20 років тому і був перевиданий 6 разів, а також опублікований англійською. Дія роману відбувається у період з 1913 по 1951 рік і розповідає альтернативну історію Карпат. Ось як сам автор описує цю книгу: “Ідеться про історію Карпат ХХ століття, чи його першої половини, але в тому сенсі, що Карпати одночасно були і дуже закритою територією, де зберігалося щось дуже архаїчне і автентичне, і разом з тим альтернатива полягає в тому, що Карпати протягом багатьох століть (про що ми рідко думаємо) були надзвичайно відкритою територією, це був магніт, де відбувалися контакти з іншими цивілізаціями, іншими культурами. І це є міф Карпат, відкритих для світу”.

Той український роман, який безумовно заслуговує на Нобелівську премію з літератури.

“Герой нашого часу”, Лесь Подерв’янський, 2006

Лесь Подерв’янський – епатажний український письменник і яскрава постать українського андеграунду. Подерв’янський відомий своїми відвертими, наповненими гострим гумором та колоритною лексикою творами. Лесь Подерв’янський представляє карнавальний, сатиричнй та епатажний напрямок сучукрліт, тож познайомитись із його творами варто. Пропонуємо розпочати зі збірки “Герой нашого часу”,

“Записки українського самашедшего”, Ліна Костенко, 2010

Перший прозовий роман видатної поетеси. Головний герой роману – 35-річний програміст, який переживає особисту драму і розмірковує про недоліки сучасного глобалізованого світу. Герой розуміє, що надлишок інформації та розвиток технологій насправді іноді тільки віддаляють нас одне від одного. У цьому романі, створеному в 2010 році, Ліна Костенко випередила час. Книга вийшла у видавництві “А-ба-ба-га-ла-ма-га”. За жанровою стилістикою, “Записки українського самашедшого” — “насичений мікс художньої літератури, внутрішніх щоденників, сучасного літописання і публіцистики”. Книга має величезний попит: так, перший наклад у 10 тисяч примірників розкупили за пів місяця.

“Ворошиловград”, Сергій Жадан, 2010

Сергій Жадан – не тільки один із найвидатніших українських авторів, а й один із найвідоміших у світі. Його книги перекладені 20 мовами, він лауреат численних міжнародних премій, про Жадана пишуть в The New York Times та New Yorker. Міжнародній спільноті постать його цікава ще й тому, що Жадан – громадський активіст, учасник двох майданів, а сьогодні – активний волонтер у майже розбомбленому Харкові. Якщо ви – так сталося! – ще не читали Жадана, то почніть із найвідомішого і програмного його твору – “Ворошиловград”. Це жорсткий, реалістичний, чесний роман, у якому Жадан зображує рідні місця – Старобільськ, Харків, схід України, та розповідає про його мешканців і кримінальний світ. У 2014 році роман став Книгою десятиліття BBC, а в 2018-му був екранізований. Екранізація – фільм називається “Дике Поле” – теж безперечно заслуговує на увагу.