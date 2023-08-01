В п’яти областях викрили масштабну схему підроблення документів — Офіс генпрокурора (фото)

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників міжрегіональної групи з масового виробництва та продажу підроблених офіційних документів. Вони діяли у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Злочинці займалися виробництвом документів на пластиковій основі з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами. Серед них —посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, паспорти громадянина України та інші офіційні документи.

Вартість одного «документа» коливалася від 6 до 12 тис. грн, а продавали їх «тисячами штук».

Загалом правоохоронці провели 36 обшуків. Вилучено $78 тис., значну кількість підроблених документів, бланки для їх виробництва, голографічні захисні елементів, спеціальні принтери, комп’ютерну техніку та інше обладнання для виготовлення макетів підроблених документів і їх верстки.

Затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України (вчинення за попередньою змовою групою осіб зберігання, придбання, пересилання та збуту незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, а також підроблення та збуту посвідчень й інших офіційних документів).

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