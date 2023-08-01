Кабмін відтермінував нововведення про призначення допомоги ВПО на родину

31 липня Кабінет міністр переніс вступ у силу нових правил нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Згідно з цими нововведеннями, за оформленням допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.

Ця норма мала набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалася внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Однак уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року.

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