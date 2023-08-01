Посадовець Миргородського військкомату продавав довідки для виїзду за кордон — СБУ

СБУ затримала співробітника Миргородського територіального центру комплектування (військкомату), який за хабарі допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації.

За даними слідства, він був у змові з іншими співробітниками Миргородського та Лубенського військкоматів. Спільники допомагали шукати клієнтів та готувати для них документи, які дозволяються виїжджати за кордон.

За свої послуги посадовець брав $6 тис. Спочатку клієнту «допомагали» отримати заключення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби за фіктивним діагнозом, а потім і зовсім знімали з військового обліку.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали співробітника військкомату «на гарячому», коли він передавав своєму клієнту раніше оплачену фіктивну довідку.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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