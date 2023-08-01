Росіяни вбили у Херсоні лікаря та поранили медсестру (фото)

й серпня російські війська обстріляли заклад охорони здоров’я у Херсоні. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Внаслідок обстрілу загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз борються медики.

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Нагадаємо, 31 липня у результаті російських обстрілів загинули чотири людини та ще 18 отримали поранення.