Аудіолистівки, власні марки та «Пошта добра»: Укрпошта представила власний корнер на маркеті KYIVNESS

Укрпошта представила власний корнер на керованому маркеті KYIVNESS. Подія відбулась в київському готелі Bursa, який на два дні об’єднав під своїм дахом вишукані бренди, вінтажні та ресейл колекції, постійних резидентів та нові імена. Спеціально для гостей маркету Головна пошта країни підготувала унікальну можливість: створити власну поштову марку з будь-яким зображенням. І не тільки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Укрпошта вже давно є трендсеттером (задає тренди) у поштовому світі. Її легендарна пророча марка «Русскій воєнний корабль, іді…!» стала однією з найвідоміших поштових марок всіх часів, яку мріють отримати у свої колекції найзавзятіші філателісти. Укрпошта зробила так, що колекціонувати марки знову стало модно. Саме тому поштовий оператор вирішив здивувати вишуканих гостей керованого маркету KYIVNESS та запропонувати їм розробити та надрукувати власну поштову марку з будь-яким зображенням – чи то селфі, щойно зроблене на смартфон, чи улюблена світлина, яка залежалася в галереї. Таким чином, кожен гість мав можливість зробити унікальну поштову марку, яку можна залишити собі на згадку, подарувати близькій людині чи наклеїти на листівку або конверт та відправити написаний від руки лист у будь-який куточок світу.

До речі, відправити лист або листівку можна було просто з готелю Bursa. Адже під час дводенного заходу на всій території готелю можна було побачити незвичайні артоб’єкти – поштові скриньки, розмальовані та оформлені вручну визначними українськими митцями. Ці поштові скриньки є частиною соціально-мистецького проєкту Укрпошти «Пошта добра», в яких сучасні українські художники втілили своє бачення зв’язку між людьми на планеті. Всі гості KYIVNESS мали можливість придбати листівки, представлені на корнері Укрпошти, підписати їх, наклеїти марку та вкинути в будь-яку з поштових скриньок. Таким чином, Укрпошта вирішила також нагадати, що поштові оператори світу несуть надважливу дипломатичну й соціальну місію та є тим ланцюжком, що пов’язує людей і країни. Цей проєкт покликаний також привернути увагу до традицій теплого спілкування, елегантного висловлення своїх почуттів та популяризації всесвітнього руху обміну листівками «Посткросинг».

А обміняти дійсно було що! У корнері Укрпошти відвідувачі мали змогу придбати також унікальні аудіолистівки, які «говорять» голосами сучасних героїв України та розповідають їхню історію боротьби – волонтерки Тати Кеплер, пілота-винищувача Karaya, військового Олександра Будька «Терена», командира легендарного «Азову» Дениса Прокопенка та інших. Незвичний формат, в якому традиційні листівки оживають і голосами героїв звертаються до всіх українців, – це благодійний проєкт Укрпошти, який має назву «Борітеся – вже поборюєте». Проєкт складається з 12 листівок, кожна з яких містить QR-код, що веде на аудіо з історіями українок та українців, нагадуючи, як важливо продовжувати боротися. Кожну з листівок, придбану під час маркету, можна

було відправити в будь-яке місто чи країну, вкинувши в одну з поштових скриньок, щоб голоси українських героїв зазвучали по всьому світу.

Незважаючи на те, що маркет вже закінчився, послуга “Власної марки” залишається незмінною і доступною у головпоштамті, а також за посиланням. Також на сайті Postmark можна придбати аудіолистівки.