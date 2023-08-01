З’явилися супутникові знімки ремонту Кримського мосту

У мережі опублікували нові супутникові знімки Кримського мосту, який зазнав атаки дронами 17 липня.

Фото оприлюднив співробітник відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва (AEI) Бреді Афрік.

На ньому видно, що поряд з пошкодженим прольотом моста встановлені два будівельних крани, а на сусідньому прольоті виділена одна полоса для руху автомобільного транспорту.

Відзначимо, що спочатку в рф планували відремонтувати міст до листопада, однак потім посунули терміни на місяць уперед.

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