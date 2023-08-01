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Для Харківщини погодили 38 проєктів відбудови на ₴540 мільйонів

01.08.2023

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії погодив 38 проєктів відбудови на Харківщині на загальну суму понад 540 млн грн.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“З Фонду ліквідації наслідків збройної агресії в нас затверджено близько 540 млн. Це не остаточна цифра, бо фонд приймає від нас проєкти чергами. Зараз ми чекаємо кошти і приступимо вже до реалізації. По частині проєктів роботи вже ведуться, бо вони на умовах співфінансування”, – сказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зауважив, що пріоритетом поки залишається відбудова житлового фонду.

За інформацією Синєгубова, йдеться про перші 38 проєктів, 27 із них – це житлові будинки в Дергачах, Старому Салтові, Ізюмі, Чугуєві, Балаклії.

Начальник ОВА пояснив, що обиралися будівлі без глобальних руйнувань. У рамках відбудови в них створюватимуть укриття. Враховувалося і те, скільки жителів повернулися до своїх домівок.

Також із Фондом погоджено ремонт двох закладів освіти на майже 77 млн грн і сім проєктів відновлення медичних закладів – на близько 127 млн, зокрема у Харкові та Дергачах.

“Що у нас іще в планах. До цих проєктів ми ще додаємо 47 на загальну суму 995 мільйонів. Пріоритет знову ж таки житло. На ці наступні проєкти передбачається співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі майже 100 мільйонів”, – сказав Синєгубов.

Загалом ідеться про відновлення 70 багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося, станом на березень 2023 року, на Харківщині внаслідок збройної агресії РФ було пошкоджено біля 4100 багатоквартирних будинків, майже 7400 – приватних, 819 шкіл, 282 медичних заклади.

Також із Фондом погоджено ремонт двох закладів освіти на майже 77 млн грн і сім проєктів відновлення медичних закладів – на близько 127 млн, зокрема у Харкові та Дергачах.

“Що у нас іще в планах. До цих проєктів ми ще додаємо 47 на загальну суму 995 мільйонів. Пріоритет знову ж таки житло. На ці наступні проєкти передбачається співфінансування з місцевих бюджетів у розмірі майже 100 мільйонів”, – сказав Синєгубов.

Загалом ідеться про відновлення 70 багатоквартирних будинків.

Як повідомлялося, станом на березень 2023 року, на Харківщині внаслідок збройної агресії РФ було пошкоджено біля 4100 багатоквартирних будинків, майже 7400 – приватних, 819 шкіл, 282 медичних заклади.

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