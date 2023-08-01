СБУ затримала у Миколаєві інформаторку блогера-зрадника «Лохматого»

Служба безпеки затримала у Миколаєві зрадницю, яка передавала ФСБ рф дані про наслідки російських повітряних ударів по об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Зокрема, вона передала росіянам фото та відео з місць ворожих «прильотів» по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза.

Дані зрадниця передавала проросійському блогеру Сергію Лебедєву (більш відомого під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на фсб.

У подальшому ворожий пропагандист переправляв отримані відомості до російської спецслужби для підготовки нових та коригування повторних повітряних атак на Миколаївщину.

Також отримані медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для російського держагенства «».

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення рф неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках. Згодом вона вийшла на «Лохматого» і спілкувалась з ним через спеціально створений ним Telegram-канал.

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