ПриватБанк продовжив термін дії усіх карток на два роки

ПриватБанк із 1 серпня продовжив термін дії усіх карток на два роки. Про це повідомила пресслужба банку.

«Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці», — йдеться у повідомленні.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким способом).

Для оплат в інтернеті банк пропонує створити Digital картку в Приват24 і переказати на неї кошти.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.