США уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів 

Адміністрація Байдена прагне збільшити обсяги постачання боєприпасів для України, щоб підтримати контрнаступ Сил оборони. США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те саме.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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За словами джерел видання Financial Times, зусилля США з надання зброї зосереджені на постачанні більшої кількості снарядів калібру 155 мм, що охоплюють постачання від міжнародних союзників у короткостроковій перспективі, а також плани наростити їхнє виробництво в США протягом наступних двох років.
Офіційні особи заявили, що адміністрація Байдена усвідомлювала, що через високий рівень використання боєприпасів в Україні почнуть обмежуватися постачання, і посилила зусилля, щоб доставити снаряди до лінії фронту, оскільки війна вступила у вирішальну фазу. Європейські поставки також розтягнулися, і FT минулого тижня повідомила, що Україна почала обстріл ракетами, виготовленими ув Північній Кореї.
“Ми активно працюємо якомога швидше, щоб побудувати виробничі лінії для 155. Ми не хочемо втрачати жодного дня, і немає жодного інструменту, повноважень чи долара, які ми збираємося залишити на узбіччі, щоб не мати змоги це зробити”, — сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
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